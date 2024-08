Dalla Riviera ligure alla Costa Smeralda, tra i Beach club d'Italia

Storici come i Bagni Fiore di Paraggi (inaugurati nel 1927) e originali come La Castellana di Otranto dove l’acqua delle docce sgorga dalla roccia. Ma anche “modaioli” come l’Alpemare in Versilia e rilassanti come l'abruzzese Bolla Mare progettato con i principi del feng-shui. Questa settimana vi portiamo tra alcuni degli stabilimenti balneari più singolari del Bel Paese in compagnia della "Guida ai migliori beach club d’Italia" che ha mappato il settore recensendo oltre 200 strutture

a cura di Costanza Ruggeri