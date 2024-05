Brunch “con vista”, viaggio culinario in 10 tappe sui tetti di Roma

11/20

Per la sesta tappa della nostra passeggiata romana ci spostiamo in via della Penna, dietro Piazza del Popolo, per provare la cucina di TERRAZZA LOCARNO, ristorante signature del boutique Hotel Locarno. Si chiama Bloody Brunch la proposta del weekend dove l'uovo è il protagonista: Eggs Benedict, anche in versione “deluxe” con tartufo e salsa al parmigiano, ma anche Uovo alla fiorentina e Maritozzo con uova strapazzate, pancetta e funghi

