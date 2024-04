Viaggio tra gli agriturismi con piscina e spa della Toscana

Bagni in tinozze nel Chianti e peeling all'uva in Maremma. Ma anche piscine a cascata nel Pistoiese e massaggi all'olio d'oliva in Val d'Orcia. Con l'aiuto di Agriturismitaliani.it che si occupa di mappare le aziende agrituristiche del Bel Paese (settore che vale 1,5 mld di euro e il cui tasso di crescita medio annuo è stato del 3,8% dal 2004), siamo andati alla scoperta di 10 tra le strutture più belle della Toscana per uno spring-break all'insegna della tranquillità e del benessere

a cura di Costanza Ruggeri