Milano Design Week, tour "creativo" nel capoluogo lombardo

Dallo studio-museo di Achille Castiglioni, in Piazza Castello, alla galleria di Rossana Orlandi in un'ex fabbrica di cravatte a poca distanza dalla Basilica di Sant'Ambrogio, fino ancora al quartier generale del celeberrimo Toiletpaper Magazine a Città Studi. Nella settimana in cui Milano si trasforma nella Capitale mondiale del design con il Salone del Mobile e il Fuorisalone, siamo andati alla scoperta dei suoi luoghi più iconici per un tour "creativo" tra i quartieri della città

a cura di Costanza Ruggeri