Online i numeri di telefono privati di Meloni, Mattarella e altri

I numeri

In questo enorme database ci sono migliaia di contatti: non i numeri istituzionali, però, ma quelli privati usati per parenti e amici stretti. Ecco alcuni dati: online ci sono 2.125 contatti della presidenza del Consiglio, 13.822 del ministero della Giustizia, 4.871 del ministero dell’Interno, 11.688 del ministero della Difesa; poi ancora 3.805 dipendenti della Polizia di Stato, 6.301 dell’Arma dei carabinieri, 6.018 della Guardia di Finanza. Il problema di privacy si pone non solo nella misura in cui i numeri potrebbero essere usati per contattare e disturbare le persone in questione, ma magari anche per seguirli e conoscere sempre la loro posizione usando il sistema di geolocalizzazione.