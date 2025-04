Corea del Sud, le elezioni presidenziali si svolgeranno il 3 giugno

Il governo sudcoreano ha ufficializzato che le elezioni presidenziali si svolgeranno il 3 giugno prossimo con l’obiettivo di scegliere il successore di Yoon Suk-yeol, il capo dello Stato deposto in maniera definitiva il 4 aprile dalla Corte costituzionale. La stessa Corte ha infatti confermato il giudizio di impeachment votato dal parlamento circa il suo tentativo, lo scorso 3 dicembre, di imporre la legge marziale nel Paese. Il premier e presidente ad interim, Han Duck-soo, ha presieduto in queste ore una riunione di gabinetto per definire la data nel rispetto della Costituzione, secondo la quale le elezioni devono svolgersi entro 60 giorni dalla rimozione definitiva del presidente.

La destituzione di Yoon Suk-yeol

Come detto, dunque, il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato destituito dal suo incarico. "Con la presente pronunciamo la seguente sentenza, con l'accordo unanime di tutti i giudici: destituiamo il convenuto presidente Yoon", ha affermato il giudice capo della Corte suprema di Seul facente funzione, Moon Hyung-bae. La Corte costituzionale della Corea del Sud ha poi sottolineato che la dichiarazione di legge marziale emanata dal presidente "ha violato" la Costituzione sudcoreana. Yoon "non si è limitato a dichiarare la legge marziale, ma ha continuato a commettere atti che hanno violato la Costituzione e la legge, tra cui la mobilitazione delle forze militari e di polizia per ostacolare l'esercizio dell'autorità dell'Assemblea nazionale", ha aggiunto il tribunale. La decisione, presa dai giudici all'unanimità dopo 111 giorni dal momento in cui le è stato deferito il caso, apre ora la strada a nuove elezioni presidenziali. Per il momento, il leader dell'opposizione Lee Jae-myung sembra essere uno tra i favoriti.