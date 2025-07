Scontri Cambogia-Thailandia, premier Bangkok: “Siamo a rischio guerra”

La tensione tra i due eserciti alla frontiera, avverte il primo ministro ad interim thailandese, Phumtham Wechayachai, "potrebbe sfociare in una guerra, anche se per ora rimane limitata". Si contano vittime anche tra i civili

Resta altissima la tensione alla frontiera tra gli eserciti di Thailandia e Cambogia , con il premier ad interim thailandese, Phumtham Wechayachai che avverte: "Se la situazione dovesse degenerare, potrebbe sfociare in una guerra, anche se per ora rimane limitata agli scontri". Intanto gli scontri iniziano a pesare anche sui civili. Il ministero della Salute thailandese ha annunciato che 138.013 civili e 428 persone ricoverate negli ospedali locali sono stati evacuati, mentre le vittime sarebbero 14. "Finora un civile è stato ucciso e cinque persone sono rimaste ferite durante i combattimenti" con le forze thailandesi, ha fatto sapere invece Meth Meas Pheakdey, portavoce della provincia cambogiana di confine di Oddar Meanchey. Da lì sono state evacuate 1.500 famiglie.

Conflitto Cambogia-Thailandia, cosa sta succedendo

Al centro della vicenda c’è ancora una volta il tempio di Preah Vihear. Conteso da decenni, dal 1962 è sotto la sovranità della Cambogia, come stabilito da una sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja poi confermata nel 2013 (dopo il sanguinoso conflitto di due anni prima). La questione, che affonda le radici nel periodo coloniale francese agli inizi del 1900, è riesplosa lo scorso maggio, quando uno scontro armato ha provocato la morte di un militare cambogiano. Tutto sembrava essersi placato con una telefonata tra la ex premier thailandese Paetongtarn Shinawatra e Hun Sen, lo storico leader fdi Phnom Penh e attuale presidente del Senato, che ha ceduto la premiership al figlio Hun Manet. Poi è però è emersa la registrazione - diffusa dalla parte cambogiana - della conversazione in cui l'ex premier thailandese ha osato chiamare 'zio' Hun Sen, un appellativo identificato come rispetto e sottomissione. I militari che controllano la Thailandia non hanno gradito e alla fine la premier ha dovuto dimettersi, aprendo al nuovo caos politico e gettando le basi per riaprire le ostilità con il paese vicino.