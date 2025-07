Legale Maxwell: "Ha parlato di 100 persone legate a Epstein"

La donna, condannata a vent'anni per traffico sessuale di minorenni, nell'incontro riservato con il viceministro della Giustizia e avvocato personale di Donald Trump ha indicato "cento persone" legate al suo ex compagno, trovato morto in cella nel 2019

Markus ha affermato che Maxwell "ha risposto a ogni singola domanda che le è stata posta" durante gli incontri di questa settimana, ribadendo una dichiarazione rilasciata ieri dopo il primo incontro. Alla domanda su quali fossero stati i punti focali delle domande di Blanche, Markus ha risposto: "Le hanno chiesto ogni singola cosa immaginabile, tutto". Markus ha affermato di non essere sicuro di come si evolverà la sua collaborazione, ma che "verrà fuori la verità su ciò che è successo con il signor Epstein, e lei è la persona che sta rispondendo a quelle domande". Maxwell, ex fidanzata di Jeffrey Epstein, è stata condannata nel 2022 a 20 anni di carcere per aver portato avanti per anni, insieme al finanziere caduto in disgrazia, un piano per adescare e abusare sessualmente di ragazze minorenni. Ha tentato di appellarsi contro la sua condanna.

Trump nega di essere stato informato della sua inclusione nei fascicoli Epstein

Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha negato ancora una volta che gli sia stato detto che il suo nome appariva nei fascicoli legati al caso Jeffrey Epstein, nonostante quanto sostengono 'Cnn' e altri organi di stampa secondo cui il procuratore generale Pam Bondi lo ha informato sul tema a maggio. "No, non sono mai stato informato, no", ha detto Trump dopo essere arrivato in Scozia per un viaggio di cinque giorni. "Non ho davvero nulla da dire al riguardo". La smentita di Trump lo mette in contrasto con un resoconto offerto dai funzionari della Casa Bianca all'inizio di questa settimana, che hanno detto alla Cnn che Bondi ha informato il presidente che il suo nome era nei file. Trump era tra le numerose figure di alto profilo menzionate nei documenti. I nomi potevano essere inclusi nel fascicolo senza necessariamente essere accusati di illeciti. Venerdì il presidente ha anche respinto le domande sulla possibilità di graziare la socia di Epstein, Ghislaine Maxwell, ma non lo ha escluso.