Wsj: "Bondi avvertì Trump che era nei file su caso Epstein a maggio"

Il dipartimento di Giustizia americano ha avvertito Donald Trump a maggio che il suo nome compariva nei file sul caso di Jeffrey Epstein "più volte". Lo riporta il Wall Street Journal in esclusiva aggiungendo che la procuratrice generale Pam Bondi in quell'occasione riferì al tycoon che non aveva intenzione di pubblicare altro materiale sulla vicenda. "Si tratta di un'altra fake news, come quella precedente pubblicata dal Wsj", ha commentato a stretto giro il direttore della comunicazione della Casa Bianca.

Nel frattempo un giudice federale della Florida ha deciso di respingere la richiesta dell'amministrazione Trump di pubblicare le trascrizioni delle deposizioni al grand jurì nell'ambito dell'indagine sul finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Lo segnala il New York Times. La settimana scorsa, tra l'altro, il governo aveva chiesto di desecretare quegli stessi documenti e di trasferire il caso a New York, dove Epstein era stato incriminato dopo un'altra indagine nel 2019, dopo che il presidente e la stessa Pam Bondi erano finiti nella bufera per la gestione della vicenda.