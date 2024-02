Fuga romantica a Dubai, viaggio nella metropoli degli Emirati Arabi

12/35

Il menu degustazione del ristorante OSSIANO si chiama Escale e, in 11 "ondate", ripercorre i viaggi e le influenze internazionali di chef Grégoire Berger: da Kissing the sea on the lips a base di salmone affumicato, caviale e plancton fino a Euphoria of a new departure (gamberetti giapponesi guarniti con fiori di shiso, daikon in salamoia e vinaigrette allo yuzu)

Italia “on the road”, 10 itinerari d’arte per una gita open air d’autunno