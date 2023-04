Dimore di design, 10 case d’autore per un soggiorno da archistar

A pochi giorni dall'inizio della Milano Design Week, in programma nel capoluogo lombardo dal 18 al 23 aprile, siamo andati alla scoperta di alcuni tra i capolavori "abitabili" progettati dai grandi nomi dell'architettura internazionale: dalla casa nella foresta di Paraty, in Brasile, alla stravagante abitazione sulle colline di Austin, in Texas. Alloggi unici prenotabili nella categoria Design di Airbnb per vivere il sogno di soggiornare in una vera e propria icona architettonica

a cura di Costanza Ruggeri