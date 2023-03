C'è la yurta mongola nella Val d'Oise, in Francia, e la Bubble-room nella Valle del Tiétar, in Spagna. Ma anche il villaggio in stile Zaan nell'Olanda Settentrionale e la capsula 100% green vista Egeo a Creta. Con l'aiuto di Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor in Europa, abbiamo individuato 10 tra le strutture più belle del Vecchio Continente dove vivere un'esperienza indimenticabile di inizio primavera all’aria aperta

a cura di Costanza Ruggeri