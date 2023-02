San Valentino 2023, tra i 20 ristoranti più romantici di Venezia

33/40

A pochi passi dai Giardini della Biennale, ospitato in un ex monastero degli anni '30 con un meraviglioso chiostro interno, l'Hotel Indigo Venice Sant'Elena per San Valentino propone il pacchetto Romantic Escape in Venice che offre tutto il necessario per una fuga romantica in città con l’aggiunta di una cena a lume di candela presso il SAVOR RESTAURANT

Doha “on the road”, viaggio in 20 tappe alla scoperta della capitale del Qatar