Viaggiare low cost, i 20 ostelli di design più belli d'Italia

17/40

Arriviamo a Verona, in Veneto, per la nona tappa del nostro viaggio in Italia alla ricerca degli ostelli di design più belli. In via Venti Settembre, nel quartiere più antico e caratteristico della città (la Veronetta), sorge THE HOSTELLO, una struttura con 30 posti letto suddivisi in 6 camere (due per piano)

Earth Day, 20 hotel ecosostenibili per una vacanza green