Earth Day 2022, 20 hotel ecosostenibili per una vacanza green

15/20

A Sorano, in provincia di Grosseto, sorge l'AGRITURISMO BIOLOGICO SANT'EAGLE, dimora storica del 1600 oggi struttura ecocompatibile a impatto zero, premiata nel 2012 da WWF Italia come miglior agriturismo per la sostenibilità. Tutta l’energia usata è prodotta da fonti rinnovabili e le acque piovane sono riutilizzate. Sant'Egle è una struttura ad impatto zero e preservatrice di biodiversità, primo classificato in Good Energy Award come miglior premio virtuoso ed innovativo per la salvaguardia dell'ambiente e il risparmio energetico

Alto Adige ‘on the road’, alla scoperta dei 20 Wellness hotel più scenografici