Guerra Ucraina, Mosca: abbattuti 5 droni di Kiev nella notte. LIVE

Due case private a Chernihiv sono state parzialmente distrutte dai detriti di un drone russo. Dmytro Bryzhynskyi, capo dell'amministrazione militare della città di Chernihiv, lo ha detto in un post su Telegram, riferisce Ukrinform, precisando che "nessuno è rimasto ferito". "Sto convocando una commissione tecnica e di emergenza per organizzare l'assistenza per i residenti colpiti", ha aggiunto Bryzhynskyi. Ieri sera è scoppiato un incendio in un'impresa civile nel distretto di Novobavarskyi di Kharkiv dopo che è stata colpita da un drone russo: l'incendio ha distrutto circa 1.500 metri quadrati.