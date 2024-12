Introduzione

Il generale Igor Kirillov, comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe, è stato ucciso in un attentato a Mosca (IL RACCONTO IN DIRETTA). A provocare la morte del militare è stata l’esplosione di un ordigno piazzato in uno scooter elettrico: secondo quanto affermato da funzionari delle forze dell’ordine citati da Tass, la potenza di questa bomba ammontava a oltre un chilogrammo di Tnt.



L’assassinio di Kirillov ha subito suscitato la reazione di Mosca, con il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitri Medvedev che ha affermato come la leadership ucraina dovrà affrontare un'imminente vendetta per l'uccisione del generale russo. "Rendendosi conto dell'inevitabilità della sua sconfitta militare, Kiev lancia attacchi codardi e spregevoli in città pacifiche", ha detto Medvedev. Un attacco arrivato poco dopo l’intervento dell’Ucraina: secondo quanto affermato da una fonte all'agenzia di stampa Afp, i servizi di sicurezza ucraini hanno rivendicato la responsabilità dell'assassinio del generale. E non si tratta di una prima volta