Manovra in aula mercoledì, verso ritiro emendamento stipendi ministri

Introduzione

Si va verso il dietrofront sull'aumento degli stipendi dei ministri non parlamentari. Per incassare il via libera alla Manovra il governo Meloni è pronto a chiedere il ritiro dell'emendamento, come richiesto dal responsabile della Difesa Crosetto. Un tentativo, questo, di distendere i rapporti con l'opposizione, dopo lo scontro in conferenza dei capigruppo della Camera sui tempi.

La Manovra arriva in Aula mercoledì, per porre la fiducia e andare al voto venerdì. Con il rischio però che l'ultimo sì del Senato sia rinviato a dopo Natale. Ecco tutto quello che c’è da sapere e le ultime novità