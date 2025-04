Pasqua e Pasquetta, quali supermercati restano aperti

Introduzione

Come ogni anno, anche in questo 2025, molti supermercati osserveranno un orario ridotto - o chiuderanno - nella giornata di Pasqua (domenica 20 aprile). Altri, invece, prevedono aperture straordinarie. Possono variare i consueti orari di apertura anche nelle giornate successive, come quella del lunedì di Pasquetta (21 aprile) e del 25 aprile.

Visto che le aperture variano da zona a zona, è sempre consigliabile consultare i siti ufficiali o le app delle singole catene per avere informazioni aggiornate