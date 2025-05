Rottamazione cartelle, scade oggi il termine per pagare la rata

Introduzione

È arrivata la scadenza di una delle rate previste dalla Rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato per oggi, 31 maggio 2025: questa data però riguarda solamente i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare le scadenze indicate nel proprio piano di Definizione agevolata delle cartelle. A ricordarlo è l'Agenzia della Riscossione: tuttavia, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 giugno 2025.