Taglio dell'Irpef, seconda aliquota al 33% e pace fiscale: le novità

Introduzione

Il governo è al lavoro su alcuni interventi in materia fiscale. Primo fra tutti, il taglio dell'Irpef per il ceto medio, con l'abbassamento dell'aliquota dal 35% al 33%. Resta l'ipotesi di una nuova pace fiscale: se il vicepremier Salvini spinge per realizzarla entro l'estate del 2025, il viceministro all'Economia Leo frena gli entusiasmi. Ancora centrale la riduzione dell'Iva nella compravendita delle opere d'arte (al momento al 22% contro il 5% degli altri Paesi europei) e il rinvio della sugar tax (che non entrerà dunque in vigore a luglio 2025 ma verrà prorogata ad almeno gennaio 2026).