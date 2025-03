Iva 2025, quale aliquota applicano i singoli Paesi europei? La mappa

Introduzione

Cambia il quadro delle aliquote Iva applicate in Europa. Le tensioni geopolitiche e gli scenari economici hanno portato alcuni Stati (Finlandia, Slovacchia ed Estonia) ad aumentare l'imposta sul valore aggiunto in modo sensibile su molti prodotti. Ma il Paese europeo con l'Iva standard più alta resta l'Ungheria (27%) anche nel 2025, seguita da Helsinki (25,5%) e poi dal trittico Croazia-Danimarca-Svezia (25%). La Svizzera resta "ultima" (con la sua Iva all'8,1%). E l'Italia? Tredicesimo posto in questa classifica, con il suo 22%