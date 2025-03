Rottamazione-quater, al via le richieste di riammissione. Cosa sapere

Introduzione

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito internet tutti i dettagli legati alle modalità utili per presentare la domanda di riammissione alla rottamazione quater. In particolare, la riammissione riguarda i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 avevano piani di pagamento decaduti dalla “definizione agevolata”. La primissima informazione da sapere è che la richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica entro la data del 30 aprile prossimo