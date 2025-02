Rottamazione quater, come funziona la riapertura e a chi è rivolta

Introduzione

Nei giorni scorsi, la commissione affari costituzionali del Senato ha approvato l'emendamento riformulato al decreto milleproroghe che riapre la rottamazione quater solo per chi, non avendo pagato o avendo pagato in ritardo una rata, è decaduto dal beneficio.

L'emendamento non contiene, come previsto dall'accordo di massima raggiunto in commissione, la proroga del concordato biennale, che era invece contenuta nell'emendamento dei relatori poi ritirato. Nello specifico, chi ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle ma non risulta in regola potrà essere riammesso inviando la dichiarazione entro il 30 aprile 2025