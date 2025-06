Città più care d'Italia, ecco dove pesa di più l'inflazione: i dati

Introduzione

Si preannuncia una estate “salata” per gli italiani. Lo sottolinea il Codacons, commentando i dati sull'inflazione diffusi nelle scorse ore dall'Istat. A maggio, infatti, i prezzi registrano un aumento medio del +1,6% su anno che, in termini di spesa e considerati i consumi totali delle famiglie, equivale ad un maggiore esborso pari a circa +526 euro annui per la famiglia “tipo” e ad un +716 euro per un nucleo con due figli, in media