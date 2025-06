Bonus Maroni, allargata la platea dei beneficiari: ecco a chi spetta

Introduzione

Novità per i lavoratori dipendenti, sia privati che statali, che raggiungono a fine 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (la cosiddetta Quota 103) o quelli per la pensione anticipata (almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne) e decidono di restare al lavoro. Con la circolare numero 102 del 16 giugno 2025 l’Inps ha chiarito alcuni aspetti: ecco cosa sapere.