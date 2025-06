Assegno unico giugno 2025, quando arriva il pagamento e a chi spetta

Introduzione

Come comunicato dall’Inps nel messaggio numero 633 del 19 febbraio scorso, le famiglie che già ricevono la prestazione e non sono destinatarie di modifiche vedranno l’accredito per il mese in corso a partire da venerdì 20 giugno. Mentre dovranno attendere gli ultimi giorni del mese, dal 27 al 30 giugno, i nuclei che hanno inoltrato le nuove domande così come i soggetti sui quali sono intervenuti aggiornamenti con eventuali conguagli o correzioni. Ecco cosa sapere sul contributo.