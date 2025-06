Pagamenti Inps giugno 2025, le date da segnare sul calendario

A partire da questo mese, alcuni pensionati potrebbero vedersi ridotta la cifra spettante: come ha fatto sapere l'INPS attraverso una circolare verrà applicata una decurtazione mensile di 50 euro a quei pensionati che nel 2022 hanno percepito erroneamente i bonus una tantum da 150 e 200 euro. Tali incentivi, concessi dal governo Draghi per fronteggiare l'incremento del costo della vita, erano stati elargiti automaticamente in base a dati fiscali provvisori relativi al 2021. Successivi controlli hanno fatto emergere come alcuni beneficiari possedessero redditi superiori alle soglie stabilite e, di conseguenza, non dovevano ricevere quelle somme. Per questa ragione l'INPS riacquisterà questi importi detraendo 50 euro al mese dal netto della pensione, fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo dovuto, che potrà oscillare da 200 a 350 euro, con ritenute previste da giugno a settembre o dicembre 2025. Un rimborso più che un vero e proprio taglio

