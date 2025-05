Inps, quali sono le opzioni per andare in pensione nel 2025?

Resta sostanzialmente invariato il calcolo dell’assegno. Per coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1996, l'intero trattamento pensionistico sarà determinato dal metodo contributivo. L'assegno pensionistico sarà calcolato in base alle somme versate, le quali vengono annualmente aggiornate in relazione all'evoluzione dell'economia nazionale (media quinquennale del Prodotto Interno Lordo nominale). Il totale dei contributi accumulati sarà poi convertito in una pensione a vita tramite dei moltiplicatori connessi all'età e alla speranza di vita (che vengono aggiornati biennalmente, come avvenuto nel 2025). La pensione risulterà quindi proporzionale ai versamenti effettuati. Diversamente, per chi ha cominciato a lavorare entro il 1995, la pensione comprenderà due elementi. Per gli anni antecedenti al 1996 l'importo seguirà il sistema di calcolo retributivo, con una pensione vincolata alla media degli ultimi guadagni professionali, mentre dal 1996 in poi sarà di tipo contributivo. La pensione sarà pertanto in parte correlata ai contributi versati, ma per un'altra porzione (che aumenta con il crescere degli anni lavorativi precedenti al 1996) dipendente dalle ultime retribuzioni prima del pensionamento

