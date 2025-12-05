Rapporto Censis, italiani sempre più poveri: cala la fiducia in sanità

Introduzione

Le famiglie italiane sono sempre più povere e temono di non poter contare su servizi sanitari e assistenziali adeguati. A rivelarlo è il Censis nel suo 59° rapporto, secondo cui negli ultimi 15 anni, tra il primo trimestre del 2011 e il primo trimestre del 2025, la ricchezza delle famiglie del nostro Paese è diminuita dell'8,5%. A perdere maggiore ricchezza è stato il ceto medio. Secondo la ricerca, inoltre, il 78,5% degli italiani esprime sfiducia nei confronti di servizi sanitari e assistenziali, ritenendo che, se si trovasse in condizione di non autosufficienza, non potrebbe contare su adeguati supporti. Ecco tutti i dati.