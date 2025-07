Censis, Luiss 1° tra grandi università private. Padova top per statali

Come detto, tra gli atenei non statali con più di 10mila alunni, la Luiss Guido Carli è ancora una volta la numero uno, raggiungendo un punteggio totale di 94,2. Seguono l’Università Bocconi (91,4) e l’Università Cattolica (78,0). Forte la soddisfazione della Luiss, che in una nota sottolinea di essere “l'unica tra gli atenei non statali a ottenere il punteggio massimo alla voce borse di studio, a conferma del costante impegno per il sostegno al merito dei giovani talenti”. A premiarla anche “l'internazionalizzazione, grazie 'alle partnership con oltre 360 università in 75 Paesi e 68 programmi di mobilità internazionale”.

