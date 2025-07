Migliori città universitarie: Milano e Roma in top 50. CLASSIFICA

Milano è 44esima e rientra dopo due anni nella top 50 mondiale. Dopo aver fatto parte di questo gruppo d'élite nelle prime otto edizioni della classifica, infatti, nelle due edizioni precedenti all'attuale era uscita dallle prime 50 posizioni. Sarebbe molto più in alto se non avesse un punteggio bassissimo (24,8 su 100) per quanto riguarda l’accessibilità. Buona invece la soddisfazione dei datori di lavoro per chi studia a Milano e in generale per il livello degli atenei, su tutti del Politecnico.