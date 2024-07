Introduzione

La scelta del giusto percorso di studi universitario è uno dei momenti più delicati per un giovane: secondo le più recenti analisi, tra le lauree più richieste ci sono quelle in Informatica e tecnologie Ict, Ingegneria industriale e dell’informazione e anche Architettura e Ingegneria Civile.

Secondo il rapporto Almalaurea del 2024, queste sono anche le lauree che portano a lavori maggiormente retribuiti a 5 anni dal titolo: chi si laurea in Ingegneria industriale e dell’informazione guadagna mediamente 1.893 euro al mese, seguito dai laureati in Informatica e tecnologie Ict (1.851 euro) e da quelli in area economica (1.706 euro).

Tra i settori dove c’è più richiesta si segnalano quelli relativi alle discipline economico-statistiche e nel settore giuridico e politico-sociale, dove mediamente ogni anno vengono richieste tra le 36 e le 40 mila unità