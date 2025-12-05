Imu residenti all'estero 2025, ok della Camera su nuove esenzioni

Presentata dal Pd, la proposta di legge ha comunque incontrato un favore bipartisan. Ne parla con favore, ad esempio, Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia. "Accolgo con grande soddisfazione il via-libera dell'Aula alla proposta di legge che, per gli immobili situati nei piccoli comuni, riduce significativamente l'Imu e la Tari pagate dai cittadini residenti all'estero. Ringrazio l'amico e collega Toni Ricciardi per aver portato avanti la proposta, che ha ottenuto il consenso unanime dei gruppi. Per me - figlio e nipote di emigranti, nato in una terra di dura emigrazione - è sembrato naturale seguire questo provvedimento, raccogliere le proposte di tanti partiti, consigliare l'ottimo relatore Toni Ricciardi per arrivare finalmente alla conclusione positiva e aiutare gli Italiani all'estero non a 'sentirsi più italiani', perché nessuno più di loro è legato al Tricolore e alla propria Terra, ma a 'essere più Italiani': a eliminare disparità, a riconoscere il valore assoluto del 'focolare' domestico laddove loro riconoscono Casa, sentono la Patria. Non dimentichiamo che l'unanimità nel riconoscere il ruolo e il valore degli italiani all'estero nasce proprio dalle battaglie di Mirko Tremaglia e dei Movimento Sociale Italiano", dice Osnato.