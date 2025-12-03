Imu, scadenza di dicembre in arrivo: tempistiche e agevolazioni

Ma ci sono dei casi in cui si è esenti dal pagamento dell'Imu. In particolare, dal 1° gennaio 2014, l’Imu non è più dovuta sull’abitazione principale, cioè l’immobile in cui si dimora abitualmente e in cui è registrata la residenza anagrafica. Se uno dei due requisiti manca, l’immobile è considerato seconda casa e diventa soggetto al versamento.

Rientrano nell’esenzione:

abitazioni principali non di lusso (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7);

; immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili, a condizione che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio o sia iniziata l’azione giudiziaria penale per occupazione abusiva e venga poi presentata la dichiarazione Imu entro il 30 giugno 2026, anche in caso di cessazione dei presupposti per fruire dell’esonero

detenuti e coltivati da coltivatori diretti, situati nelle esenti o parzialmente esenti, o con destinazione agro-silvo-pastorale non modificabile; immobili appartenenti a enti non commerciali;

immobili ubicati nella ZES Unica Mezzogiorno (acquisti o costruzioni dal 2025 destinati ad attività d’impresa);

(acquisti o costruzioni dal 2025 destinati ad attività d’impresa); beni immobili a uso culturale, come musei, archivi e biblioteche;

come musei, archivi e biblioteche; edifici destinati esclusivamente al culto;

immobili dell’ Accademia dei Lincei ;

; fabbricati appartenenti al gruppo catastale E (da E/1 a E/9);

(da E/1 a E/9); immobili situati in territori colpiti da calamità naturali con stato d’emergenza in corso o prorogato.

Inoltre, come ricorda Il Corriere della Sera, i Comuni possono esentare da Imu l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che prendono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nè data in comodato d’uso.