Fisco, le scadenze di dicembre 2025: calendario completo

Il 9 dicembre è stata fissata la scadenza per la presentazione delle domande del Bonus mamme lavoratrici, considerando che la scadenza originaria del 7 dicembre cade di domenica e che l'8 è festivo. Il contributo è mensile, di 40 euro, destinato alle lavoratrici con almeno due figli.

Il Bonus spetta alle:

madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;

madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato).

Possono accedervi lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata. Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro.

Se i requisiti si perfezionano successivamente al 9 dicembre, le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2026.