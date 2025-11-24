Fisco, tornano ad ampliarsi detrazioni per familiari a carico

Il decreto ha introdotto diverse novità anche in altri ambiti. Si è ad esempio stabilito che d’ora in poi si estende il principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese che stilano il loro bilancio in forma abbreviata e non più solamente a quelle che scelgono invece un bilancio ordinario. Nel testo anche una novità riguardo la correzione degli errori contabili: per chi sottopone il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di detti errori diventa fiscalmente rilevante se viene portata a termine entro la data in cui è approvato il bilancio del periodo in cui è stato commesso l’errore. Poi norme sulle scissioni societarie per scorporo e sulla fiscalità internazionale.

