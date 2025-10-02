Fisco, aumentano le spese mediche detratte nel 730

In generale, vige l’obbligo di tracciabilità di pagamento per le detrazioni fiscali, introdotto a partire dalla Legge di Bilancio del 2020: da allora sono detraibili ai fini Irpef solo le spese pagate con carte e bancomat. Ci sono però eccezioni per le spese mediche e sanitarie: sono detraibili solo se pagate con mezzi tracciabili le spese sostenute presso medici o strutture sanitarie private; l’uso del contante è ammesso per le spese sostenute presso il Servizio Sanitario Nazionale ma anche presso strutture private accreditate. Sono detraibili anche i pagamenti contanti effettuati presso le farmacie e le parafarmacie per farmaci, parafarmaci, medicinali da banco e dispositivi medici, a patto di aver utilizzato la tessera sanitaria per la generazione dello scontrino parlante