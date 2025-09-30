Concordato preventivo, ultimo giorno adesioni 2025-2026. Cosa sapere

Un contribuente ha chiesto all’Agenzia se una ditta individuale che ha aderito al Cpb per il biennio 2024/2025 e ha ceduto un ramo d’azienda a fine 2024 è soggetta alla causa di cessazione prevista dal decreto istitutivo dello stesso concordato preventivo biennale. Il Fisco ha risposto di no: la causa di cessazione non si applica. Nonostante la cessione di ramo d’azienda sia in effetti assimilabile al conferimento (che è appunto causa di cessazione per società ed enti), la legge fa riferimento esplicito solo a “società ed enti”, e non invece alle imprese individuali.