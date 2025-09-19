Fisco, ipotesi controlli sui conti correnti. Cosa sappiamo

Introduzione

"Un colpo di forbice su 408,47 miliardi di tasse non riscosse, e una botta di acceleratore a pignoramenti e azioni esecutive, tagliando le procedure e allargando le possibilità di accesso dell'agente della riscossione ai database della fattura elettronica e all'anagrafe dei conti". Questa, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, è la sintesi delle proposte elaborate dalla Commissione tecnica sulla riscossione, nella relazione scritta dopo un confronto tecnico con la Ragioneria e il Dipartimento Finanze e inviata alla Conferenza Unificata per il parere di regioni ed enti locali, in materia di Fisco. Ecco i dettagli.