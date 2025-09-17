Concordato preventivo biennale 2025-26, adesioni entro il 30 settembre

I destinatari del Concordato sono le Partite Iva che applicano gli ISA, con l’esclusione dei forfettari. Per questi infatti l’esperienza del patto con il Fisco si è chiusa dopo la sperimentazione dello scorso anno, per un totale di poco più di 100mila adesioni. L'adesione è vincolata a specifici requisiti di regolarità fiscale. I contribuenti non devono avere debiti tributari o contributivi definitivi di importo pari o superiore a 5.000 euro. Nessun veto in caso di somme di valore inferiore, così come è possibile rimuovere la causa ostativa prima dell’adesione, versando il debito maturato o anche solo presentando domanda di rateazione, fino a decadenza dalla stessa. Sono previste inoltre cause di esclusione, tra cui la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti o condanne per reati tributari. Sono esclusi anche i contribuenti con redditi esenti, esclusi o non concorrenti superiori al 40% del reddito d'impresa/professionale, e le società coinvolte in operazioni straordinarie. Restano fuori dal concordato le società e gli enti interessati nel 2025 da operazioni di fusione, scissione, conferimento e società di persone e associazioni interessate da modifiche alla compagine sociale