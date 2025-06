Concordato biennale, le regole aggiornate dell’Agenzia delle Entrate

Tra le novità introdotte dal decreto c'è l'inserimento di soglie per le proposte di concordato, un beneficio che interessa solo i contribuenti più affidabili, quelli cioè con un voto Isa superiore all'8. In pratica, la proposta del fisco avrà un tetto: non potrà eccedere il 10% del reddito dichiarato per chi ha un'affidabilità di 10, il 15% per chi ha 9 e il 25% per chi ha 8. Inoltre, al ricevimento di un avviso bonario, non si decade se si pagano tutte le somme dovute entro 60 giorni