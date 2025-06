Dichiarazione redditi, le istruzioni dell'Agenzia dell'Entrate sul 730

Come previsto dall'ultima Legge di bilancio, a partire da quest’anno passa da 800 a 1.000 euro la soglia massima di detraibilità per le spese scolastiche su tutti i gradi di istruzione. La detrazione del 19% si applica sulle spese per rette di iscrizione e frequenza, contributi previsti dagli istituti, mense, trasporti, visite di istruzione e attività extracurriculari. Sono da escludere, invece, gli acquisti di libri di testo e materiale didattico. Lo spazio riservato nel modello in questo caso è il Quadro E, righi E8-10 con una distinzione tra Codice 12 per le spese scolastiche e Codice 13 per quelle universitarie. Per gli atenei non statali le spese detraibili osservano il limite fissato ogni anno dal Ministero dell'università e della ricerca