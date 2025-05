Al via il concordato preventivo biennale: chi può aderire e come

Introduzione

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il software "Il tuo Isa 2025 Cpb" per calcolare l'Isa (una valutazione sulla propria affidabilità) e accedere alla proposta di concordato preventivo biennale (Cpb) per gli anni 2025-26. Ma non tutti possono usufruire dello strumento, che permette al contribuente di ricevere meno controlli e di avere qualche vantaggio. Vediamo tutti i dettagli.