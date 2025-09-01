Fisco, le scadenze di settembre 2025: calendario completo

Entro il 1° settembre i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025 devono effettuare il versamento della sesta rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di 24 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima. Il versamento deve essere effettuato tramite F24 attraverso i codici 4074, 4075 e 4076. Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale, invece, con i codici 1668 e 3805. Entro il 30 settembre, invece, andrà corrisposta la settima rata.