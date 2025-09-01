Fisco, le scadenze di settembre 2025: calendario completo

Introduzione
Anche a settembre sono diversi gli appuntamenti fiscali in agenda, in particolare dalla seconda metà del mese: il 16 settembre coincidono una serie di scadenze, dal versamento dei contributi Inps, all'Iva e alle ritenute sulle locazioni brevi. Sul fronte della Dichiarazione dei redditi 2025 poi, il 30 settembre scade l’invio per il modulo 730 all’Agenzia delle Entrate sia in versione precompilata sia in quella ordinaria. Ecco le date da segnare sul calendario.
Quello che devi sapere
Comunicazioni Agenzia delle Entrate
Dopo la pausa degli uffici relativa al mese di agosto, come previsto dalla riforma fiscale, tra il 1° e il 4 settembre riparte l’invio delle lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’emissione dei documenti include inoltre gli avvisi bonari, cioè quelle comunicazioni informali inviate dopo i controlli automatici oppure formali delle dichiarazioni.
Ravvedimento tombale 2018-2022
Entro il 1° settembre i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025 devono effettuare il versamento della sesta rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di 24 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima. Il versamento deve essere effettuato tramite F24 attraverso i codici 4074, 4075 e 4076. Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale, invece, con i codici 1668 e 3805. Entro il 30 settembre, invece, andrà corrisposta la settima rata.
Versamento Iva intracomunitaria
Entro il 1° settembre gli Enti non commerciali e i produttori agricoli devono procedere con la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di luglio. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
Sempre entro questa data gli Enti non commerciali e i produttori agricoli esonerati, ai sensi dell'art. 34, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello Intra 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. Il 30 settembre invece scade l'invio della dichiarazione mensile modello Intra 12 per il mese di agosto.
Iva associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato
Entro il 15 settembre, le associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato devono procedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente.
I soggetti Iva devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente
Occhio al 16 settembre
Il giorno da tenere a mente è soprattutto il 16 settembre quando, come detto, coincidono una serie di scadenze. Tra le principali:
- I condomini, in qualità di sostituti d’imposta, che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati ad agosto per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuati nell’esercizio d’impresa, devono versarle con modello F24 in via telematica utilizzando i codici tributo 1019, 1020, 1040 a seconda del tipo di adempimento;
- il versamento della ritenuta del 21% sui canoni incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve. Il pagamento interessa i soggetti residenti che operano nell’intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici che mettono in comunicazione proprietari e affittuari;
- split payment: enti e organismi pubblici devono versare l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti di agosto;
- imposta sugli intrattenimenti: i soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte in continuità nel mese precedente. Per il versamento telematico tramite modulo F24 è richiesto il codice tributo 6728;
- imprese di assicurazioni: le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente. Il pagamento va corrisposto tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 1680;
- versamento delle ritenute per i soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.). I soggetti devono versare le ritenute sui proventi effettuate nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche utilizzando i codici tributo 1061, 1705, 1706, 1707 a seconda del tipo di adempimento.
- I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di agosto utilizzando il modello F24 con il codice tributo 6008;
- I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 utilizzando il codice tributo I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6008
Iva versamento rata saldo Iva 2024
Sempre entro il 16 settembre, i contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale del saldo Iva 2024 relativo al periodo d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16 marzo 2025, devono versare la settima rata maggiorata dell'interesse dello 0,33% mensile.
Tobin Tax
Il 16 settembre 2025 scade anche la Tobin Tax. Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e i soggetti che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie (inclusi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato e i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni) devono versare l'imposta relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi effettuati nel mese precedente. Si paga tramite modello F24 utilizzando i codici tributo 4058, 4059 e 4060.
Imposta sostitutiva incrementi produttività e sostituti d'imposta
Entro il 16 settembre poi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Il versamento è anche in questo caso telematico tramite modello F24.
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche o tramite intermediario abilitato
Comunicazione dati canone imprese elettriche
Entro il 22 settembre le imprese elettriche devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. Tale comunicazione va effettuata esclusivamente in via telematica mediante il servizio Entratel o Fisconline
Contributi aspettativa cariche elettive e sindacali
Entro il 30 settembre, i lavoratori dipendenti in aspettativa per incarichi politici o sindacali devono presentare all’Inps in modalità telematica la domanda di accredito dei contributi figurativi relativi all’anno precedente.
Gruppo Iva
Entro il 30 settembre, i soggetti passivi che in Italia partecipano ad un gruppo bancario e intendono esercitare l'opzione per diventare un unico soggetto passivo devono presentare la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA tramite il modello AG/1.
IVA - Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione
Il 30 settembre scade inoltre il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS sulle vendite a distanza di beni importati del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. Questo tipo di dichiarazione è mandata per via elettronica all’Agenzia.
Modello 730/2025
Sul fronte della Dichiarazione dei redditi, la scadenza per il 730 precompilato – a cui si accede utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate – è fissata al 30 settembre. Bisogna presentarlo tramite i servizi telematici del fisco oppure al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista abilitato (come al commercialista). La stessa scadenza vale anche per il 730 ordinario da presentare al proprio sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, a un Caf o a un professionista abilitato.
