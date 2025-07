Il principio generale è che qualsiasi movimento effettuato su un conto bancario, che sia in entrata o in uscita, è da ritenersi collegato a operazioni di rilevanza fiscale, se non nei casi in cui il contribuente stesso riesca a dimostrare il contrario. In diritto si chiama “inversione dell’onere della prova”: non è il rappresentante dello Stato, in questo caso il Fisco, a dover dimostrare la colpevolezza di un cittadino, ma è il cittadino a dover dimostrare la propria innocenza.

