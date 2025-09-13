Manovra 2026, ipotesi rottamazione quinquies delle cartelle

Sul tema della rottamazione si è espresso poi anche il segretario della Lega Matteo Salvini che ha dichiarato: "Il secondo tema su cui stiamo lavorando, su cui ogni giorno mi arrivano mail, messaggi in posta privata ecc., sono le cartelle esattoriali e i pignoramenti. Ci sono quasi 20 milioni di italiani, quindi uno su tre. La soluzione che voglio portare in legge di bilancio, quindi quest'anno, non tra tre anni, è la rottamazione nell'arco di 10 anni di tutte le cartelle esattoriali, togliendo le sanzioni e gli interessi. Secondo me, ed è quello che voglio fare, restituire ossigeno e speranza a questi 20 milioni di italiani, mi dai quello che mi devi, in rate di 10 anni, ti tolgo le sanzioni e gli interessi, lo Stato incassa e questi italiani tornano a sorridere, a lavorare, a pagare, a fatturare"