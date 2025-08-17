Rottamazione quinquies, ipotesi stretta su debitori seriali: le novità

L'analisi dei numeri restituisce un altro dettaglio non di poco conto, ossia la "elevata recidività dei soggetti con carichi iscritti a ruolo". Gran parte del magazzino è infatti "formato da recidivi", ha sottolineato Carbone: il 60%, cioè oltre 13 milioni di contribuenti, è recidivo in almeno 10 differenti annualità, quindi "non è che ha 10 cartelle, ma potrebbe avere 10 cartelle per anno". In aggiunta, guardando ai circa 10 milioni di contribuenti destinatari ogni anno di cartelle di pagamento, avvisi di addebito o accertamento esecutivo, è recidivo oltre il 77%, che risulta aver già avuto iscrizioni a ruolo nei tre anni precedenti. Del resto, solo il 20% degli atti notificati ogni anno viene regolarizzato nel periodo subito successivo alla notifica. Un ulteriore 25% trova definizione nei successivi 4-5 anni solo dopo l'avvio di procedure di recupero, ovvero a seguito di rateizzazione. Oltre il quinto anno successivo alla notifica, le percentuali degli atti regolarizzati sono "decrescenti e marginali".

