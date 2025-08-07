Rottamazione quinquies, verso anticipo obbligatorio per grandi debiti

Il testo dovrebbe essere pronto a settembre: "I lavori del nostro disegno di legge per la rateizzazione delle cartelle esattoriali procedono spediti. Abbiamo fissato il termine degli emendamenti al 12 settembre", ha detto il senatore leghista Massimo Garavaglia, presidente della commissione Finanze. Così potrebbe rientrare nella prossima Manovra ed essere quindi effettiva per il 2026. L'obiettivo di questa nuova tornata di rottamazione è doppio. Da un lato aiutare i cittadini che sono "rimasti indietro nei pagamenti" seppur dichiarati, non perché "pericolosi evasori" ma a causa di "problemi di cassa". Dall'altro, dice sempre Garavaglia, si fanno "incassare all’erario risorse che altrimenti non vedrebbe”.

