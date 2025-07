Controlli fiscali, tregua estiva: ad agosto stop comunicazioni Entrate

Un caso tipico per il quale l’Agenzia delle Entrate può attivarsi anche nel periodo di agosto riguarda contribuenti per cui sono imminenti i termini di prescrizione e decadenza e quindi l’interruzione estiva potrebbe compromettere il recupero delle somme dovute dal contribuente. Resta in ogni caso la sospensione del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute in caso di controlli del Fisco, operativo fino al 4 settembre. Se l'Ufficio invia una comunicazione di irregolarità nel periodo di sospensione, il termine di 30 giorni per il pagamento inizia dal 4 settembre, non dalla ricezione dell'atto.